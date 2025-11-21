台湾有事を「存立危機事態」との見解を示した高市早苗首相の国会答弁に対し、中国側が反発の度合いを強めている。国営新華社通信は中国側の申し入れにもかかわらず、発言を撤回しないのは「高市氏の立脚する土壌に起因」として、「毒のある土壌からは有毒な苗が」と酷評した。新華社通信は「高市氏は首相就任から1カ月足らずで、歴史認識や台湾問題、軍事・安全保障、対外関係などの分野で波風を立てているが、これは決して偶然で