小野田紀美経済安保・科学技術政策担当大臣の21日の会見で、日本のスパコンの世界ランキングに関する質問が出た。【映像】小野田大臣の「7位」の受け止めは（実際の様子）会見で記者が「スパコンランキングのTOP500が公表された。ドイツの“ジュピター”が米国以外で初のエクサスケールを達成した。日本の“富岳”は7位と健闘しているが、今回の結果を大臣はどのように受け止めるか？」と質問。小野田大臣は「最新のスパコン