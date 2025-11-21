「これまでの努力の成果を皆様が存分に発揮できるよう応援しております」こう手話で語られたのは、秋篠宮家の次女・佳子さま（30）だ。秋篠宮ご一家は11月15日、東京・渋谷区の東京体育館で行われた聴覚に障害を持つ人たちによる国際スポーツ大会『東京2025デフリンピック』の開会式に出席された。デフリンピックが日本で開催されるのは初めて。秋篠宮ご一家は、大会期間中に各競技会場へ足を運ばれる予定だという。この日、佳子さ