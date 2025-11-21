Ulanzi Japanは、ノイズリダクション機能を搭載したワイヤレスマイク「Ulanzi A200 ミニマイク」を11月20日（木）に発売した。スマートフォンでの利用を想定している。 最大音圧120dBのワイヤレスマイクシステム。ノイズリダクション機能を搭載するほか、48kHz/24bitの録音に対応する。 パッケージの構成は、送信機×2、受信機×1、充電ケース×1。送信機の重量は各6g。クリップを利用して衣類などに固