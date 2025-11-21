１１月２０日夜、札幌市南区の住宅街でクマの目撃情報が相次ぎました。付近には小学校があり、警察や市でパトロールするなど警戒を続けています。クマが目撃されたのは札幌市南区石山１条３丁目の住宅街です。２０日午後７時ごろ、徒歩で帰宅中だった男子高校生が路上にいるクマ１頭を目撃しました。クマはその後、豊平川沿いの茂みに入っていったということです。現場から２００メートル離れた札幌市南区川沿１８条１