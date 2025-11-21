東京電力柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市、刈羽村）の再稼働について、花角英世知事は２１日午後の臨時記者会見で容認の方針を表明する。複数の関係者によると、避難道路の確実な整備、東電の監視など７項目の対応を国に求めた上で再稼働を容認し、判断の是非を県議会に諮る。花角知事は同日午前、報道陣に「判断したから記者会見でお話しする」と述べた。県は１２月２日開会の県議会定例会に、安全対策に関する広報費約