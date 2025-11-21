プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われます。事前登録などなしに誰でも参加できる一般の部は午後3時から午後7時までの受付です。祭壇の前やコンコースなど、東京ドームのあちこちに長嶋さんゆかりの展示品が置かれています。祭壇の前には現役時代のグラブや現役時代と監督時代のユニホーム、東京六大学の通算8号本塁打新記録達成バットに新人王トロフィーなど。3塁側の関係者通路には2011年