韓国の尹錫悦前大統領（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の特別検察官は21日、尹錫悦前政権での海兵隊員の殉職事故を巡る捜査結果を隠蔽しようとしたとして、職権乱用の罪で尹前大統領を追起訴したと発表した。尹被告は昨年末の「非常戒厳」宣言で罷免され、内乱首謀罪で公判中。特別検察官は今月、戒厳令の口実をつくるため、北朝鮮の平壌に無人機（ドローン）を飛ばすよう軍幹部に指示したとして一般利敵罪でも追起訴した。