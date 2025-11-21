佐賀市の坂井英隆市長は21日の記者会見で、小学生の放課後の学童保育を巡り、国への待機児童数の報告方法を見直す可能性を示唆した。「国がどのように調査しているか、国や担当部署によく聞き、対応を考えていきたい」と述べた。