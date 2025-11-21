札幌市北区で姉を包丁で刺し殺害したとして４１歳の男が逮捕された事件で、警察は１１月２１日にも両親への殺人容疑で男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。札幌市北区の無職・中村純一容疑者は１０月３１日、札幌市北区新琴似の住宅で姉の川村千恵子さんを刃物で突き刺し殺害した疑いが持たれています。住宅の１階からは、中村容疑者の父・道紀さんと母・美枝子さんの遺体も見つかっています。中村容疑者は札幌・北警察