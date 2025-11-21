議員の辞職に伴う、県議会議員の志布志市・曽於郡区の補欠選挙が21日に告示され、これまでに新人2人が立候補しています。県議会議員の志布志市・曽於郡区の補欠選挙に立候補しているのは、届け出順に、元志布志市の市議会議員の久井仁貴さん（35）、同じく元志布志市の市議会議員の南利尋さん（61）の、いずれも無所属の2人です。立候補の届け出は、21日午後5時までです。投開票は11月30日に行われます。