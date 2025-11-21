柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、花角知事は再稼動を容認する意向を固め、21日午後4時に臨時会見を開き公表します。 21日朝、登庁した花角知事は－ ■花角英世知事 「(Q.気持ちは固まった？)そうですね。判断したからお話しする。昨日までずっと考えていた。(Q.7年間かなり悩んだと思うがどんな気持ち？)それは会見でお話しする。」 花角知事は午後4時の臨時会見で「再稼働を了解する」と表明し、12月県議会に原発