「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会した。大型ビジョンでは追悼メッセージも放映され、最初に高市早苗首相が登場。「長嶋さんが今を生きる人々にもたらした、与え計り知れない影響。後世に残された数え切れない功績。心から感謝を述べる