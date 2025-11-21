JVCケンウッドは、「Victor」ブランドから、一体型サウンドバー「WOOD CONE SOUNDBARTH-WD05」を2025年11月下旬に発売する。「Dolby Atmos」やハイレゾ音源にも対応"木"の振動板を採用した「ウッドコーンオーディオ」初だというサウンドバーが登場。6センチサイズのフルレンジ「ウッドコーンスピーカー」を搭載した3.1チャンネル構成。ウッドコーンならではの自然で美しい響きと、豊かで広がりのある空間表現を実現した。センター