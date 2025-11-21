元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）が21日、都内で、日本生命「＃みんなの社会人ブルー展」オープニングイベントに登壇した。同展示は、若手社会人が日々感じている不安や葛藤、悩みなどの“社会人ブルー”に寄り添い、応援する企画。仕事やお金、健康、恋愛などをテーマにパネル展示を行い、共感したパネルに「共感シール」を貼ることができるなど、「悩んでいるのは自分だけじゃない！」と前向きな気づきのきっかけを作る。