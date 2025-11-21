びっくりドンキーに期間限定で、定番＆人気メニューから自分好みに組み合せて愉しめる「ドンキー満喫セット」が登場。びっくりドンキーのこだわりが詰まったメニューを一度に満喫できる、お得な期間限定セットです☆ びっくりドンキー「ドンキー満喫セット」 販売期間：2025年11月27日（木）〜期間限定価格（税込）：・ドンキー満喫セット（レギュラー）S 1,730円／M 1,910円／L 2,220円・ドンキー満喫セット（