&TEAM 日本発のグローバルグループ&TEAMが、『第67回日本レコード大賞』で「特別国際音楽賞」を受賞した。&TEAMは、”Japan to Global”を掲げ2022年にデビュー。2025年4月に日本でリリースした3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」で自身初のミリオン認定を達成。アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に&TEAM KR 1st Mini Album'Back to Life'をリリースし、韓