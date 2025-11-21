NHKは21日、27年度連続テレビ小説は「巡るスワン（まわるスワン）」と発表。ヒロインは森田望智（もりた・みさと）で、脚本はバカリズムが担当する。 【写真】脚本家はバカリズム！いったいどんなドラマに ヒロインの森田は「虎に翼」でヒロインの寅子（伊藤沙莉）親友で、兄の妻・花江役を好演。ふわっとしながらも芯があり、頑張っていながらも誰にも認められない専業主婦のつらさを訴え、お茶の間の反響を呼んだ。朝ドラ