1.サイズや形が気に入らない 猫は全体が囲われた狭い場所や体がピッタリとフィットする空間を好む傾向があります。もし、ベッドが大きすぎて空間が広かったり、逆にクルクルまわって体勢を変えられないほど窮屈すぎたりすると使うのを避けることがあります。 もし、サイズや形が合っていない場合は、ブランケットやバスタオルで空いたスペースを埋めてあげるとよいでしょう。飼い主さんの古着などを置いてあげても