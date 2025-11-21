元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが21日、自身のインスタグラムを更新。 【写真】暖かそうなファッションでポーズ 「いい天気」と投稿。「新しいバッグと一緒にお散歩しました意外と荷物がたくさん入って便利！」とつづり、柔らかな日差しの下でジーンズに暖かそうなアウターを着て、バッグを手にポーズを決める写真を掲載した。 渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。