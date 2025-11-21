オーストラリアのワーキングホリデーの実態について、就労中の日本人女性2人に取材をした（写真：くろまろ / PIXTA）【写真を見る】取材に応じてくれた2人。悪徳ベリー工場での就労などを経て、“自分たちらしい生き方”を発見したリゾバ仲間から聞いた海外体験談「もう、あんなに働けない」建築事務所で6年半、納期に追われながら働いていた31歳の佐々木優子さん（仮名）は、コロナ禍を経て限界を感じていた。「毎日スーツを着て