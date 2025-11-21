藤田DCMチャンスセンター岡山・南区藤田 21日は年末ジャンボ宝くじの発売日です。岡山市の売り場で地元の神社による祈願祭が行われ、当選を夢見る多くの人が訪れました。 岡山市南区の宝くじ売り場、藤田DCMチャンスセンターで、地元の藤田神社が行った当選祈願祭です。 過去に1億円以上の当選が複数出るなど岡山県内有数の人気売り場で、朝から多くの人が当選を祈願していました。 21日に販売が