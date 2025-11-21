NHKは21日、再来年春に放送する2027年度前期の連続テレビ小説のタイトルが『巡（まわ）るスワン』に決定したことを発表した。ヒロインは森田望智（29）、脚本はバカリズム（49）が務める。【写真】華やか…！朝ドラヒロイン・森田望智＆脚本・バカリズム制作発表・主演会見で脚本を務めるバカリズムは「まだ書き始めていませんが締め切り厳守で」と意気込み、ヒロインの森田は「ルーティーンの中にある朝ドラを」と語った。