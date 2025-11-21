東京大学医学部附属病院の医師が、医療機器メーカーから賄賂を受け取ったとして逮捕された事件で、賄賂を主にメーカー側が提案していたとみられることがわかりました。21日に送検された東大病院の整形外科の医師・松原全宏容疑者は、医療機器メーカー「日本エム・ディ・エム」の機器を使用する見返りに、寄付金名目でおよそ70万円を受け取った疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、賄賂の送金は主に、継続的な機器