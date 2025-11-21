高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、日中間のビジネスにも影響が広がっています。JETRO＝日本貿易振興機構によりますと、中国の地方政府が主催する日本企業との会議や、日本への進出を検討する中国企業向けのイベントなど、これまでに24件が中止になったということです。また、中国メディアは、中国から日本に向かう航空券のキャンセルが54万件以上に達したと報じました。