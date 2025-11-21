1等・前後賞合わせて10億円が当たる「年末ジャンボ宝くじ」が21日、全国一斉に発売されました。福岡市博多区の宝くじ売り場には朝から多くの人が訪れ、一攫千金への期待に胸を膨らませていました。「年末ジャンボ宝くじ」は1等7億円が23本で、前後賞を合わせると当せん金額は10億円です。また、1等・前後賞合わせて5000万円の「年末ジャンボミニ」も販売されています。■購入した人「相撲を見に来ているので（当たったら）来年の相