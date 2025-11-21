乃木坂46の川崎桜（22）が21日までに自身のインスタグラムを更新。妹が発見してくれた自然の中にある氷上リンクでスケートを楽しむ様子を投稿した。自身のインスタグラムで「妹が見つけてくれた、自然の中にあるスケートリンクに行ってきたよ」とつづった。そして黒アウターにブラウンチェックのロングスカートを合わせた“冬コーデ”姿でスケートする様子などを投稿した。ファンからは「とても似合ってて可愛い」「理想の