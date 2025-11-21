市長定例会見岡山市役所 岡山市の山陽自動車道・吉備スマートインターチェンジが2026年2月1日から24時間利用可能となり、大型車にも対応します。 吉備スマートインターチェンジは現在、午前6時から午後10時までの利用となっています。 岡山市は2022年から24時間化と大型車対応に向けた事業を進めていて、大森市長が21日、2026年2月1日に開通することを発表しました。 また吉備スマ&#