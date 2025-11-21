塾帰りの小学6年の女子児童の後をつけ、スカートの中を盗撮したとして、25歳の大学院生の男が逮捕されました。逮捕された大学院生の米田健太郎容疑者（25）は、今年7月、横浜市鶴見区のマンションに侵入し、エレベーターの中で小学6年の女子児童のスカートの中をスマートフォンで盗撮したなどの疑いがもたれています。警察によりますと、米田容疑者は塾帰りの女子児童の後をつけ、オートロックが閉まる前にすり抜ける「共連れ」と