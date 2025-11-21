元乃木坂46でタレントの佐藤楓（27）が21日までに自身のインスタグラム更新。東京ディズニーシーに現役乃木坂メンバーと訪れた様子を投稿した。自身のインスタグラムで「キラキラに囲まれてクリスマス、はじめました。はじまりました(?)」とクリスマスイベント中の東京ディズニーシーに訪れた様子を投稿した。さらに一緒に東京ディズニーシーで遊んだ現役乃木坂46・松尾美佑との2ショットも公開した。ファンからは「でんみ