円相場が1ドル＝157円台半ばまで急速に円安が進んだことをうけ、片山財務大臣は「介入も考えられる」と市場をけん制しました。片山さつき 財務大臣「足元の動きは非常に一方的で、また急激であると憂慮している。（為替市場の）過度な変動や無秩序な動きについては必要に応じて適切な対応をとる」片山大臣は、9月に発出した日米財務大臣共同声明に則って対応すると述べ、「為替介入も当然考えられる」と市場を強くけん制しま