現場は一時、騒然となりました。ブラジルで開かれている気候変動対策を話し合う国連の会議「COP30」の会場で20日、火災が発生しました。火は6分ほどで消し止められましたが、煙を吸うなどして13人が治療を受けたということです。現地メディアによりますと、消防当局は電子レンジなどの機器から出火した可能性があるとみて、詳しい原因を調べています。