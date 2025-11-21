ＮＨＫは２１日、２７年度前期連続テレビ小説のタイトルが「巡るスワン（まわる・スワン）」と発表した。ヒロインは「虎に翼」で存在感を発揮した森田望智。脚本はバカリズムが務める。森田はオファーの時期について「１０日ほど前に取材が入っていると聞いて、行ってみたら桑野さんがいて」とチーフプロデューサーと面会した日を振り返った。「そこで２０２７年のヒロインが決まりましたと言われて。サプライズでえ〜っていう