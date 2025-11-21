東京大学医学部付属病院の医療機器選定をめぐる贈収賄事件で、逮捕された医師の男がメーカー側から2回の高額な飲食接待を受けていたことがわかりました。この事件は、東京大学医学部付属病院の医師・松原全宏容疑者（53）が医療機器メーカー「日本エム・ディ・エム」が販売する製品を使う見返りに、寄付金名目で現金を振り込ませ、およそ70万円を受け取ったものです。その後の捜査関係者への取材で、メーカー側は医療機器を選定で