高知県内は日に日に秋が深まり、高知県仁淀川町中津渓谷でも紅葉がみられるようになりました。仁淀川町観光協会によりますと例年、中津渓谷の紅葉は11月中旬頃に見頃を迎えますが、2025年は暑さの影響などもあり11月最終週が見頃となりそうだということです。仁淀ブルースポットの1つでもある中津渓谷には11月20日も国内外から多くの観光客が訪れていて、渓谷ならではの川のせせらぎや色づき始めたモミジを楽しんでいました