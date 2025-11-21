暑い暑い夏を乗り越え、長い長い残暑を乗り越え、ようやくみんな大好き「秋」がやってきた！と思ったのも束の間、「関東で今年初雪観測」のニュースが耳に入った。え、秋は!? まだ秋を堪能できていないのに、もう冬が来ちゃったの……?というわけで、短い秋を楽しむべく、今回は紅葉狩りへ。都心の紅葉スポットは行ったことがあるし、かと言ってあまり遠くにも行けない。そんな現代都心ワーカーにオススメなのが、東京・あきる野市