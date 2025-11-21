札幌市の24時間営業コインランドリーで17日、フード姿の人物がバールのような工具で両替機を破壊し、現金20万円を奪う様子が防犯カメラに記録された。4月には同じ運営会社の別の店舗で同様の被害が出ており、警察は2つの被害に関連があるとみて捜査している。フードかぶり大きなバッグ持った人物17日午前4時頃、札幌市白石区の24時間営業のコインランドリーでカメラが捉えたのは、フードをかぶり、大きなバッグを持った人物による