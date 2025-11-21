11月19日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、洋服選びのポイントについて語った。【関連】キンプリ永瀬廉、小学生女子からのメッセージにキュン「ナチュラルに頬が緩んでるよ」今回番組では、小学3年生の男の子から寄せられた、「お洋服を選ぶ時に何にこだわっていますか？いつか一緒にお仕事できる日を夢見て歌とダンスとミュージカルを習っています」