NHKは21日、都内の同局で会見を開き、2027年度前期連続テレビ小説のタイトルを「巡（まわ）るスワン」とし、主演のヒロインは森田望智（もりた・みさと、29）に決まったと発表した。森田はこの日、制作・主演発表会見に出席した。第116作の連続テレビ小説で、脚本はバカリズム。森田は、19年から配信された「全裸監督」（Netflix）で、主人公の運命を変えることになるヒロインを演じて注目。20年1月開始の日本テレビ系「トップナイ