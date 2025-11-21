介護・福祉業界の展示会「CareTEX(ケアテックス)北陸」が20日開幕し、多くの人が訪れました。このイベントは介護・福祉業界のさまざまな製品が並ぶ商談型の展示会で、石川では初開催となります。全国から70社が出展し、このうち大阪の設備金具メーカーは、倒れてもこぼれない介護用の洗浄製品を紹介していました。このイベントは21日まで、石川県産業展示館1号館で開かれています。