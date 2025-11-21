ソラシドエアは、特別機「Go！forward くまもと号」（ボーイング737-800型機、機体記号：JA807X）を2026年4月中旬から就航する。熊本地震から10年、熊本城復旧支援と地域振興を応援するプロジェクトとして、、「前を向いて進もう、そして、熊本に行こう！」をテーマに展開する。熊本市や菊池市、高森町、御船町、南阿蘇村、山鹿市が賛同・参画し、各地域のシンボルとなる熊本城や菊池白龍まつり、根子岳、恐竜、南阿蘇鉄道トロッコ