県内で環境保全や衛生活動に自主的に取り組む団体などが集う「快適な環境づくり山口県大会」がきのう（20日）光市で開かれました。光市の光市民ホールで開かれた大会にはおよそ200人が参加しました。主催した県快適環境づくり連合会は68年前から環境保全や衛生活動などに取り組んでいて横道秀彦会長は「官民一体となった対策や体制づくりで環境美化に対して県民全体の意識が高まっていることを実感している」と挨拶しました