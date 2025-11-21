フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２１日、勤務していた福岡県田川市の私立保育園で園児に暴行し、けがを負わせたとして、福岡県警が１９日に傷害と暴行の疑いで保育士として勤めていた元職員の無職中村麗奈容疑者（２５）を逮捕したことを報じた。逮捕容疑は７〜８月、担任する５歳児クラスの園児の髪を引っ張ったり、頬をひねりあげたりする暴行を加えた他、紙箱や手で複数回殴り、顔に