ホンダ超本気「“2人乗り”MRスポーツカー」に大反響！2025年10月29日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、未来のモビリティが多数展示され話題となりましたが、それと同時に、過去のモーターショーで発表された挑戦的なコンセプトモデルの魅力も改めて見直されています。その中でも、ホンダが2015年の「第44回 東京モーターショー」で披露した「Honda Project 2＆4 powered by RC213V