松井秀喜・ヤンキースＧＭ特別アドバイザーが２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」でお別れの言葉を述べた。以下は全文。監督。監督へのお別れの言葉２回目です。同じ方にお別れの言葉を2回お伝えするのは、私の人生でこれが最初で最後だと思います。それも長嶋茂雄だからですね。今日は監督が最も愛した場所、東京ドームです。隣にあった後楽園球場、この東京ドームには監督の色