映画監督の福田雄一氏（57）が20日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。人気俳優との“出会い”について語った。キャスティングについて、福田氏は「未だに原作モノをやる時は」と切り出し、「奥さんにLINEで、原作のキャラクターのマンガの絵とその役者さんの写真を送って、“この人この役になりそうですけどいいですか？”っていう。すべての役を送ります」と、許可をもらっていることを明かし