東京電力の柏崎刈羽原発の再稼働について21日、新潟県の花角知事が容認を表明する見通しです。再稼働すれば、福島第一原発の事故後、東京電力の原発としては初めてとなります。知事は21日、再稼働を容認する意向を表明する見通しで、来月開会する県議会に諮り、年内にも「地元同意」の手続きを終えるとみられます。柏崎刈羽原発は、福島第一原発事故後の2012年に全ての原子炉を停止。その後、地震や津波対策などを強化し、2017年に