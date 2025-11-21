厚生労働省の「2024（令和6）年 国民生活基礎調査の概況」によると、2024年6月6日時点での65歳以上の人がいる高齢者世帯は1720万7000世帯です。世帯総数5482万5000世帯のうち、31.4％を占めています。 ここ数年、物価上昇が続いていますが、65歳以上の家計状況はどうなっているのでしょうか。年金だけで生活することは可能なのか、働く必要はあるのか、貯蓄2000万円で足りるのかどうか、気になる老後生活を解説します。