女優の飯島直子（57）が20日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。ゲストのコワモテ俳優の素顔を明かした。飯島は居酒屋でゲストを待つ間、「きょうの人はねえ、実は凄くシャイで。そう、凄くシャイな人なんですよ」と証言。「シャイで凄く可愛らしい。キュートな方です」と笑顔を見せた。メニューの注文の際には「きょうの人は（味覚が）お子ちゃまなんで…」とも話した。そうして登場し