ＮＨＫは２１日、２７年度連続テレビ小説のタイトルが「巡るスワン（まわる・スワン）」と発表した。ヒロインは「虎に翼」で存在感を発揮した森田望智。脚本はバカリズムが務める。バカリズムへのオファーについて桑野ＣＰは「２４年の夏前じゃないですかね」と述べた。バカリズムは「僕はバラエティー番組にも出ていて、このスケジュールは厳しいのではないかと思ったけど、なかなかチャンスがあるものではないなというのと